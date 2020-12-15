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Aktüel İtalya'da 2020 yılında ölüm sayısı, İkinci Dünya Savaşı seviyesinde
Aktüel

İtalya'da 2020 yılında ölüm sayısı, İkinci Dünya Savaşı seviyesinde

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:32:58 -
İtalya'da 2020 yılında ölüm sayısı, İkinci Dünya Savaşı seviyesinde

ROMA (AA) - İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) Başkanı Gian Carlo Blangiardo, ülkede 2020 yılında hayatını kaybedenlerin sayısının 700 bini aşacağını belirterek "Bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son 1944'te böyle bir şey olmuştu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında." dedi.

ISTAT Başkanı Blangiardo, katıldığı bir televizyon programında, pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020'nin henüz bitmediğini vurgulayan Blangiardo, "Ama makul bir değerlendirme, bizim bu yıl toplamda 700 bin ölüm eşiğini aşacağımızı gösteriyor. Bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son 1944'te böyle bir şey olmuştu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında." diye konuştu.

Blangiardo, Kovid-19 salgını ve yol açtığı kayıpların da yıllık toplam ölü sayısına etkisi olacağına işaret ederek, "2019'da ülkede ölü sayısı 647 bin idi." ifadesini kullandı.

İtalya'da ilk yerleşik Kovid-19 vakasının 21 Şubat'ta resmen tespit edilmesiyle başlayan salgında, bugüne kadar 65 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

İtalya, "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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