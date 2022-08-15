  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya'da 125 kadın katledildi
Dünya

İtalya'da 125 kadın katledildi

İtalya'da son 12 aylık dönemde toplam 125 kadın cinayeti kaydedildi. Ülkede yıllara göre sayılara bakıldığında 2018'de 141, 2019'da 111, 2020'de 116, 2021'de 118 kadın öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 19:30:00 -
İtalya'da 125 kadın katledildi

İtalyan basınında yer alan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1 Ağustos 2021- 31 Temmuz 2022 dönemini kapsayan 12 ayda 125 kadın cinayeti işlendi.

125 kadın cinayetinden 108'i aile içi şiddet ya da partner veya eski eş tarafından uygulanan şiddet sonucu yaşandı.

Avrupa Birliği içindeki ülkeler arasında kadın cinayetlerinin sık yaşandığı ülkelerden İtalya'da yıllara göre sayılara bakıldığında 2018'de 141, 2019'da 111, 2020'de 116, 2021'de 118 kadın öldürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hun

medeni mahluklar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23