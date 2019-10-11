İtalya Yunanistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 eleme maçları
EURO 2020 eleme maçları J Grubu 7. hafta maçında İtalya sahasında Yunanistan'ı konuk edecek. Futbolseverler mücadeleye ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, İtalya Yunanistan maçı ne zaman? İtalya Yunanistan maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...11 Ekim 2019 Cuma 01:27
EURO 2020 eleme maçları J Grubu 7. hafta maçında İtalya sahasında Yunanistan'ı konuk edecek. Futbolseverler mücadeleye ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, İtalya Yunanistan maçı ne zaman? İtalya Yunanistan maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İtalya Yunanistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Yunanistan maçı 12 Ekim Cumartesi günü 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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