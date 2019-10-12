İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında İtalya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Peki, İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?12 Ekim 2019 Cumartesi 23:53
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında İtalya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Peki, İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?
EURO 2020 Elemeleri J Grubu maçında İtalya evinde Yunanistan'ı konuk etti. İşte, İtalya Yunanistan maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 2-0
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
63. dakikada İtalya'nın kazandığı penaltı atışını Jorginho gole çevirdi: 1-0
78. dakikada Bernardeschi sahneye çıktı: 2-0
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrılan taraf İtalya oldu.
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