İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti? Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında İtalya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Peki, İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında İtalya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Peki, İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti? EURO 2020 Elemeleri J Grubu maçında İtalya evinde Yunanistan'ı konuk etti. İşte, İtalya Yunanistan maçının detayları... MAÇ SONUCU: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 63. dakikada İtalya'nın kazandığı penaltı atışını Jorginho gole çevirdi: 1-0 78. dakikada Bernardeschi sahneye çıktı: 2-0 Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrılan taraf İtalya oldu.

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