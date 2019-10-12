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İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında İtalya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Peki, İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?

12 Ekim 2019 Cumartesi 23:53
İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında İtalya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Peki, İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?

EURO 2020 Elemeleri J Grubu maçında İtalya evinde Yunanistan'ı konuk etti. İşte, İtalya Yunanistan maçının detayları...

MAÇ SONUCU: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

63. dakikada İtalya'nın kazandığı penaltı atışını Jorginho gole çevirdi: 1-0

78. dakikada Bernardeschi sahneye çıktı: 2-0

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrılan taraf İtalya oldu.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 23:53
  1. İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?
  2. İtalya
  3. Yunanistan
  4. EURO 2020
  5. Avrupa Futbol Şampiyonası

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