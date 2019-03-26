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İtalya YPG'ye katılan teröristlerin pasaportuna el koydu

İtalya'dan terör örgütü YPG'ye katıldıktan sonra ülkelerine dönmeye kalkan teröristlere kötü haber geldi.

26 Mart 2019 Salı 08:22
İtalya YPG'ye katılan teröristlerin pasaportuna el koydu

İtalya'da Torino savcılığı, Suriye'de terör örgütü YPG güçlerinin yanında savaşan veya çatışmaları belgeleyen 5 kişi hakkında 'sosyal tehlike oluşturmaları' iddiasıyla 'özel gözetim' talep etti.

5 terörist hakkında savcı talebi

Torino devlet savcısı Emanuela Pedrotta'nın toplum için tehlikeli olabileceklerini söylediği ve bu nedenle 'özel gözetim'e tabii tutulmasını istediği YPG'li teröristler Paolo Andolina, Jacopo Bindi, Davide Grasso, Fabrizio Maniero ve Maria Edgarda Marcucci hakkındaki karar yakında çıkacak.

Torino Savcılığı'nın kararıyla Suriye'den dönen 5 kişinin pasaport ve ehliyetlerine el konulması, güvenlik makamlarına belli aralıklarla imza vermeleri, bazı kişilerle görüşmelerinin ve belli yerlere girişlerinin yasaklanması söz konusu.

Toplum için tehlikeliler

Savcı Pedrotta, Suriye'de savaşan İtalyan vatandaşlarının iyi derecede silah kullanmayı öğrenmiş olmaları ve yeniden ellerine silah alma ihtimalleri olabileceği nedeniyle 'sosyal tehlike' yaratabileceğini öngörüyor.

Ülkelerine istedikleri gibi giriş çıkış yapıyorlardı

Bu adım YPG'ye katılan diğer İtalyan ve Avrupalı teröristler için de emsal teşkil ediyor. Zira Avrupa'dan gelen YPG'li teröristler elini kolunu sallayarak ülkelerine giriş çıkış yapabiliyordu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 08:22
  1. İtalya
  2. terör örgütü YPG

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  • talhatalha11 dk önce
    helal be italya

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