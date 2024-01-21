İtalya ve Mısır'dan İlişkileri güçlendirmek için Kızıldeniz diplomasisi haberi! Öne çıkan gelişmeler heyecanlandırıyor!

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Kızıldeniz ve Gazze'deki son durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya ve Mısır Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze'deki son durumu ele aldı.

İTALYA VE MISIR'DAN KIZILDENİZ DİPLOMASİSİ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani ve Şukri'nin, görüşmede, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği, Gazze'deki durum ve Filistinlilere yardım konularını ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tajani, "Bakan Şukri ile Süveyş Kanalı'ndaki trafiği riske atan Kızıldeniz'deki son gelişmelerle ilgili güçlü endişeleri paylaşıyoruz. İtalya, Kızıldeniz'de bir Avrupa misyonu başlatmaya kararlı, öncü bir rol üstlenerek katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İtalya'nın Orta Doğu'daki gerilimlerin acilen düşürülmesinden ve çatışmanın yayılmasından kaçınılmasından yana olduğu belirtildi.

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Görüşmede Tajani'nin Şukri'ye, İtalyan Vulcano askeri yardım gemisinin faaliyetleri başta olmak üzere yaralı Filistinlilere yönelik insani yardım girişimlerinin yürütülmesindeki rolü nedeniyle teşekkür ettiği kaydedildi.

Tajani'nin, Mısır hükümetini ocak ayı sonunda Roma'da yapılması planlanan İtalya-Afrika Zirvesi'ne davetini de yinelediği bildirildi.