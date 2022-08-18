İtalya tekrar alevlere teslim oldu!

Akdeniz'de İtalya'nın Sicilya adası ile Tunus arasındaki kısımda kalan Pantelleria adasında orman yangını çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; öğleden sonra çıkan yangınla mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Adanın kuzeyindeki Gadir ve Kamma adlı yerleşim yerleri etrafındaki makilik alanlarda çıkan iki yangının, sıcak hava rüzgarın etkisiyle hızla geniş alana yayıldığı duyuruldu.

Yüzlerce hektar makilik alanın yandığı yangında itfaiyenin aralıksız çalıştığı ifade edildi.

Yangın söndürme uçaklarının akşam olması nedeniyle yangına müdahalede bulunamadığı, sert arazi koşulları ve az sayıda itfaiye ekibi nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediği bildirildi.

Turistler adadan kaçarken, bölgeye yakın bazı tatilcilerin tahliye edildiği de gelen bilgiler arasında...

Pantelleria'da eski İtalyan milli futbolcu Marco Tardelli ve modacı Giorgio Armani'nin evi başta olmak üzere bazı ünlülerin evlerinin boşaltıldığı bildirildi. Alevlerin, Armani'nin yazlığına çok yaklaştığı ve bu sırada birkaç misafirini ağırlayan modacının da evini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.