İtalya tarafından teklif edildi: AB bayrağı kamu kurumlarından kaldırılsın! Tepki sonrası konu ile ilgili açıklama geldi

Avrupa siyasetinin geleceğinin şekilleneceği 6-9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde İtalya’daki sağ iktidar ortağı Lig Partisi’nden ilginç bir kanun teklifi geldi.

Lig’in Toskana Bölgesi Senatörü Claudio Borghi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği (AB) bayrağının kamu binalarının içinde ve dışında bulundurulması zorunluluğunu getiren yasanın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi ilgili ofislere teslim edildi. Sadece tek bir İtalyan bayrağı var. Onun yanında bölge bayrakları olmalı." ifadelerini kullandı.

Gelecek ay yapılacak AP seçimlerinde de aday olan Senatör Borghi'ye sosyal medyadan pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

"Almanya, Portekiz ve Avusturya parlamentolarında AB bayrağı yok"

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, X platformundan Borghi'ye yanıt vererek, "Borghi, Avrupa bayrağını kamu binalarından kaldırmak istiyor. Bu beni şaşırtmadı. Euro’dan çıkmak isteyenlerle aynı kişiler. Eğer Avrupa’dan bu kadar tiksiniyorlarsa, Avrupa’dan işletmeler ve aileler için gelecek 200 milyar euroluk (COVID-19 pandemisi sonrası toparlanma fonu) fondan da vazgeçsinler. Bakalım İtalyanlar bunun hakkında ne düşünecek." ifadelerini kullandı.

Borghi ise Nardella'ya karşılık, bu fondan gelen paranın borç olduğunu savundu.

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Kendisine gelen diğer tepkiler üzerine, Almanya Meclisi'nin (Bundestag), Portekiz Parlamentosu'nun, Avusturya Parlamentosu'nun fotoğraflarını paylaşan Borghi, buralarda AB bayrağı olmadığına dikkati çekti.

Borghi, Almanya'da kamu kurumları için AB bayrağı zorunluluğu olmadığını ama İtalya’da 1998’den bu yana böyle bir zorunluluk olduğunu belirtti.