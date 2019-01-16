0553 313 94 23

İtalya Süper Kupa, Juventus'un

- Juventus, Milan'ı 1-0 yenerek İtalya Süper Kupa'yı 8. kez kazandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:53
İtalya Süper Kupa, Juventus'un


İSTANBUL (AA) - İtalya Süper Kupa maçında Juventus, Milan'ı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan İtalya Süper Kupa maçında geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Milan karşılaştı.

Juventus, 61. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Bu sonuçla Juventus, 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015'in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, Milan'ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı.

Öte yandan Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Juventus'ta Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can, 64. dakikada Miralem Pjanic'in yerine oyuna dahil oldu. Milan'da Franck Kessie, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:53
  1. Futbol
  2. Juventus
  3. Milan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli
    1. Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli
    2. Manisa'da eğitime kar engeli
    3. Fransız bakan May'in teklifini..
    4. GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla..
    5. Yunanistan'da Başbakan Aleksis..
    6. Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya..
    7. Maçın ardından
    8. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    9. Kenevir üretiminde üniversite-üretici..
    10. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    11. "Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi,..
    12. Sri Lanka dış borçlarını ödeyebilmek..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü ve..
    14. Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası
    15. May, güvenoyu almayı başardı
    16. İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok
    17. Fiyatı dolar ve eurodan daha hızlı..
    18. Çumra halkından Doğu Türkistan'a..
    19. Elazığspor'da mali krizden çıkış yolu..
    20. Balıkesir'i vuran fırtına, avantajı..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?