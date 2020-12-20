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Spor İtalya Ligi'nin en hızlı golünü attı
Spor

İtalya Ligi'nin en hızlı golünü attı

Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 1-0 öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi'nin en erken golünü attı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:02:00 - 2020-12-20 20:05:58
İtalya Ligi'nin en hızlı golünü attı

Rafael Leao, Hakan Çalhanoğlu'nun asistini gole çevirdi ve İtalya Ligi'nin en hızlı golünü attı

Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 6.2'inci saniyede öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi tarihinin en erken golünü attı. Başlama vuruşundan sonra topu ceza sahası sol ön çizgisi yakınına kadar taşıyan Hakan Çalhanoğlu, topu Leao'nun önüne bıraktı. Bu oyuncu, topu ceza sahasına taşıyıp ağları havalandırdı.

Bir önceki rekorun sahibi, 2001 yılının Aralık ayında Piacenza formasıyla Fiorentina ağlarını 8. saniyede havalandıran Paolo Poggi'ye aitti.

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