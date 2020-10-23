İtalya, Libyalı tarafların kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmasından memnun

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında Libyalı tarafların kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bugün Cenevre'de BM ve BM Libya misyonu (UNSMIL) himayesindeki 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nde Libyalı askeri temsilciler arasında kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanmasını büyük memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanıldı.



Ateşkes anlaşmasının kalıcı olabilmesi, Libya içinde hava ve kara yolu bağlantılarının yeniden tesis edilmesi de dahil güven artırıcı önlemlerin buna eşlik etmesi gerektiği, bunun Libya'nın istikrarı için hayati önemde olduğu belirtildi.



Açıklamada, "İtalya, her zaman kararlılıkla bu amaç (Libya’nın istikrarı) için çalıştı. İtalya, Libyalı taraflar imzalanan anlaşmaları somut bir şekilde uygulama konusunda teşvik ediyor." ifadesi yer aldı.

Ayrıca İtalya'nın, Libya krizinin siyasi çözümüne yönelik adımlardan biri olan gelecek haftalarda düzenlenecek Libya Siyasi Diyalog Forumu ile daha fazla gelişme kaydedilmesini umduğu kaydedildi.





