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Aktüel İtalya, Kovid-19'un bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak
Aktüel

İtalya, Kovid-19'un bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:21:14 -
İtalya, Kovid-19'un bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava yolu ulaşımını askıya alacak kararnameyi imzalayacaklarını bildirdi.

Di Maio, Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere, virüsün geçirdiği mutasyon sebebiyle Kovid-19'un yeni formuna ilişkin alarm verdi. Hükümet olarak, İtalyanları koruma yükümlülüğümüz var. İngiliz hükümetine de haber verdikten sonra Sağlık Bakanı ile İngiltere'ye uçuşları askıya alan kararnameyi imzalamak üzereyiz. Önceliğimiz İtalya'yı ve yurttaşlarımızı korumak."

- Hollanda ve Belçika da uçuşları durdurmuştu

Hollanda ve Belçika da hava ve demir yolu ulaşımlarını geçici süre askıya aldığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.

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