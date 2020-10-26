  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka açıkladı
Aktüel

İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:11:27 -
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka açıkladı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede bugün vaka sayısı 4 bin 261 daha az oldu.

Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 542 bin 789 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 236 bin 684'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1284'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 141 artarak 37 bin 479'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 423 artarak 268 bin 626 oldu.

Bu arada, İtalyan Doktorlar ve Sağlık Yöneticileri Birliği (Anaao-Assomed) Genel Sekreteri Carlo Palermo, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Acil servislerdeki durum çok ciddi ve kesinlikle kritiktir." dedi.

Palermo, enfeksiyon oranının bu hızda gitmesi halinde gelecek ay ortasında yoğun bakım ünitelerinin dolacağını söyledi.

Diğer yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla gerekli bir neden olmadıkça yurt dışına yönelik seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay