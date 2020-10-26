İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka açıkladı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka kaydedildi.



Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede bugün vaka sayısı 4 bin 261 daha az oldu.

Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 542 bin 789 oldu.



Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 236 bin 684'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1284'e yükseldi.



Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 141 artarak 37 bin 479'a çıktı.



İyileşenlerin sayısı 2 bin 423 artarak 268 bin 626 oldu.



Bu arada, İtalyan Doktorlar ve Sağlık Yöneticileri Birliği (Anaao-Assomed) Genel Sekreteri Carlo Palermo, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Acil servislerdeki durum çok ciddi ve kesinlikle kritiktir." dedi.



Palermo, enfeksiyon oranının bu hızda gitmesi halinde gelecek ay ortasında yoğun bakım ünitelerinin dolacağını söyledi.



Diğer yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla gerekli bir neden olmadıkça yurt dışına yönelik seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

