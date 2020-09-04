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Aktüel İtalya, Kovid-19 salgınında 1733 yeni vaka açıkladı
Aktüel

İtalya, Kovid-19 salgınında 1733 yeni vaka açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:06:27 -
İtalya, Kovid-19 salgınında 1733 yeni vaka açıkladı

ROMA (AA) - İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1733 yeni vaka açıkladı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 1733 yeni vaka kaydedilirken bu, 2 Mayıs’tan (1900) beri görülen en yüksek rakam oldu. Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı da 274 bin 644 oldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hastalarının sayısı 1184 artarak, 30 bin 99’a yükseldi.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 35 bin 518 oldu.

İyileşenlerin sayısı 537 artarak 209 bin 27'ye çıktı.


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