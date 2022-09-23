  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İtalya-İngiltere maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

İtalya-İngiltere maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

UEFA Uluslar A Ligi 3.Grup maçında İtalya ile İngiltere karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-23 19:48:00 -
İtalya-İngiltere maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise İtalya ile İngiltere arasında oynanacak olan maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.

İtalya-İngiltere maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

İtalya-İngiltere maçı TSİ 21.45'te başlayacak. S Sport ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

İki takım arasında oynanan son maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

11.06.2022

İngiltere-İtalya: 0-0

11.07.2021

İtalya-İngiltere:1-1

27.03.2018

İngiltere-İtalya:              1-1

31.03.2015

İtalya-İngiltere:1-1

14.06.2014

İngiltere-İtalya: 1-2

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23