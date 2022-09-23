İtalya-İngiltere maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
UEFA Uluslar A Ligi 3.Grup maçında İtalya ile İngiltere karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta başlayacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise İtalya ile İngiltere arasında oynanacak olan maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.
İtalya-İngiltere maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
İtalya-İngiltere maçı TSİ 21.45'te başlayacak. S Sport ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
İki takım arasında oynanan son maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
11.06.2022
İngiltere-İtalya: 0-0
11.07.2021
İtalya-İngiltere:1-1
27.03.2018
İngiltere-İtalya: 1-1
31.03.2015
İtalya-İngiltere:1-1
14.06.2014
İngiltere-İtalya: 1-2