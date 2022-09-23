İtalya - İngiltere maçı ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İtalya ile İngiltere arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının detayları belli oldu..
İtalya ile İngiltere arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının detayları belli oldu..
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3 maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin detayları merak konusu oldu.
İtalya ve İngiltere'nin bulunduğu grupta diğer iki takım ise Macaristan ve Almanya.Zorlu grupta ilk 4 maç sonucunda 7 puan toplayan Macaristan liderlik koltuğunda yer alıyor.
İtalya 5 puanla 3. İngiltere ise 2 puanla grupta son sırada yer alıyor.Bu iki yakımın karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..
İtalya - İngiltere maçı ne zaman oynanacak?
İtalya - İngiltere maçı bugün saat 21.45'te oynanacak.San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.
İtalya - İngiltere maçı S Sport 2, S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.
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