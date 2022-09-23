İtalya - İngiltere maçı ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya ile İngiltere arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının detayları belli oldu..

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3 maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin detayları merak konusu oldu.

İtalya ve İngiltere'nin bulunduğu grupta diğer iki takım ise Macaristan ve Almanya.Zorlu grupta ilk 4 maç sonucunda 7 puan toplayan Macaristan liderlik koltuğunda yer alıyor.

İtalya 5 puanla 3. İngiltere ise 2 puanla grupta son sırada yer alıyor.Bu iki yakımın karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..

İtalya - İngiltere maçı ne zaman oynanacak?

İtalya - İngiltere maçı bugün saat 21.45'te oynanacak.San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.

İtalya - İngiltere maçı S Sport 2, S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.