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Spor İtalya-İngiltere maç sonucu:
Spor

İtalya-İngiltere maç sonucu:

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya gemdi. Peki, maç kaç kaç sona erdi?

Yeniakit Publisher
2022-09-24 00:15:00 -
İtalya-İngiltere maç sonucu:

23 Eylül Cuma gecesi, UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam etti. İtalya sahasında İngiltere'yi konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

İtalya-İngiltere maç sonucu:

İtalya, İngiltere'yi 68.dakikada Raspadori'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlar İngiltere, Uluslar Ligi'nde küme düştü.

B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, son hafta maçında Almanya ile karşılaşacak.

 

Uluslar Ligi gecenin sonuçları puan durumu 23 Eylül
Uluslar Ligi gecenin sonuçları puan durumu 23 Eylül

Spor

Uluslar Ligi gecenin sonuçları puan durumu 23 Eylül

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