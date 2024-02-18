İtalya ikna etmiş: 9.3 milyon dolarlık AIM-120C-8 AMRAAM füzesi satışı için onay! Üretim hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile İtalya’ya 69.3 milyon dolar tahmini maliyet ile AIM-120C-8 AMRAAM görüş ötesi hava-hava füzelerinin, 150 milyon dolar tahmini maliyet ile minyatür bombaların ve ilgili ekipmanlarının satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 15 Şubat 2024 tarihinde verdi.

32.5 milyon dolar değerindeki orijinal Yabancı Askeri Satış 12 adet AIM-120C-8 AMRAAM hava-hava füzelerini içeriyordu. 22.5 milyon dolar değerindeki orijinal Yabancı Askeri Satış ise 24 adet GBU-53/B SDB-II AUR ve 4 adet GBU-53/B SDB-II CCRT içermektedir. Bu bağlamda İtalya, yeni taleplerde bulundu ve talepleri onaylandı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile İtalya’ya 69.3 milyon dolar tahmini maliyet ile AIM-120C-8 AMRAAM görüş ötesi hava-hava füzelerinin, 150 milyon dolar tahmini maliyet ile minyatür bombaların ve ilgili ekipmanlarının satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 15 Şubat 2024 tarihinde verdi.

32.5 milyon dolar değerindeki orijinal Yabancı Askeri Satış 12 adet AIM-120C-8 AMRAAM hava-hava füzelerini içeriyordu. 22.5 milyon dolar değerindeki orijinal Yabancı Askeri Satış ise 24 adet GBU-53/B SDB-II AUR ve 4 adet GBU-53/B SDB-II CCRT içermektedir. Bu bağlamda İtalya, yeni taleplerde bulundu ve talepleri onaylandı.

Tahmini maliyeti 69.3 milyon dolar olan sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

12 adet AIM-120C-8 AMRAAM görüş ötesi orta menzil hava-hava füzelerini (toplamda 24 adet),

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ortak Mühimmat Yerleşik Testi (BIT)/Yeniden Programlama Ekipmanı (CMBRE),

ADU-891 Test Adaptör Seti,

AMRAAM konteynerleri,

eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor.

Tahmini maliyeti 150 milyon dolar olan sözleşme ise;

125 adet GBU-53/B SDB II (Güdümlü Bomba Ünitesi (GBU)-53/B Çok Yönlü (AURs) Minyatür Bomba Yükseltmesi II),

8 adet GBU-53/B SDB-II CCRTs,

24 adet GBU-53/B SDB-II AURs,

eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor.

defenceturk'e göre: Her iki sözleşme için de ana yüklenici RTX Corporation seçilmiştir. Bu potansiyel satışla ilgili olarak teklif edilen herhangi bir denkleştirme anlaşması bulunmamaktadır. Bu bağlamda anlaşma, ABD’nin, NATO ve İtalyan Silahlı Kuvvetleri ile iş birliğini de geliştirecektir.