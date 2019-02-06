İtalya halkı Maduro’ya destek için sokaklarda

İtalya'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Montecitorio Sarayı önünde toplandı.

"ABD cuntadır, NATO savaştır" ve "Venezuela'da emperyalist müdahaleye hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Venezuela halkının yanındayız" şeklinde slogan attı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.

Son olarak başta İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımıştı. Fakat, İtalya hükümeti meşru Başkan Nikolas Maduro'ya destek vermişti.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.