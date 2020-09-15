  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya, Bingazi açıklarında alıkonulan balıkçılarının serbest bırakılmasını istiyor
Aktüel

İtalya, Bingazi açıklarında alıkonulan balıkçılarının serbest bırakılmasını istiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:59:28 -
İtalya, Bingazi açıklarında alıkonulan balıkçılarının serbest bırakılmasını istiyor

ROMA (AA) - İtalya, Libya'da darbeci general Halife Hafter güçlerinin merkezi durumundaki Bingazi kenti açıklarında ay başında alıkonulan iki balıkçı teknesindeki 16 balıkçı için girişimlerini artırdı.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, alıkonulan balıkçıların aileleriyle görüştüğü ve hükümetin, konunun olumlu şekilde çözülmesi için baskılarını ve girişimlerini artırdığı ifade edildi.

Di Maio'nun bu konuda atılacak adımların birlik içinde ele alınması için hükümetin kendi içinde ayrı bir zirve toplantısı yapacağını kaydettiği belirtildi.

Haberde, Di Maio'nun Bingazi üzerinde etkisi olan iki aktörden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden mevkidaşıyla dün görüştüğü, bugün de Rus mevkidaşıyla görüşeceği ve bu konuyu da gündeme getireceği aktarıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı 10 kişilik mürettebatı ile "Antartide" ve 6 kişilik mürettebatıyla "Medinea" isimli iki İtalyan balıkçı teknesine ay başında Libya’nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Tekneler, darbeci general Halife Hafter’in kontrolündeki Bingazi'ye çekilmişti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan denizcilerine son birkaç yıldır balıkçı teknelerine el konulan sularda avlanmamayı tavsiye ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti
Gündem

Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içen öğretmen büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı