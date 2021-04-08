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Dünya İtalya Başbakanı'ndan haddi aşan Erdoğan açıklaması: Bakın Kılıçdaroğlu kimlerle ağız birliğinde!
Dünya

İtalya Başbakanı'ndan haddi aşan Erdoğan açıklaması: Bakın Kılıçdaroğlu kimlerle ağız birliğinde!

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı haddi aşan açıklamasında Erdoğan için 'diktatör' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:31:00 -
İtalya Başbakanı'ndan haddi aşan Erdoğan açıklaması: Bakın Kılıçdaroğlu kimlerle ağız birliğinde!

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin haddi aşan ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB liderlerini Ankara'da kabul ettiği güne değinen İtalya Başbakanı, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın von der Leyen'e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum. Bu uygunsuz bir durum, bu aşağılama için çok üzgünüm." yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu ile ağız birliğinde!

Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaparak şöyle devam etti: "Açık sözlü olarak onların ne olduğunu, diktatör olduklarını söyleyelim. Ancak ülkelerimizin çıkarları için onlarla işbirliği ve koordinasyona devam edelim."

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Yorumlar

Mak

Nediyor Nankör K.K.oglu bizim 4 partiyle ittifakimiz var diyor ve sayiyor, Iyi parti DEMOKRAT PARTI ve Saadet partisi diyor Sark kurnazi Ebleh Kilicdaroglu DemokratParti diyor. korkusundan HDP diyemiyor
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Vatandas

Açın artık sınırları salın mültecileri. Bırakın onlar düşünsün yesinler birbirlerini.
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