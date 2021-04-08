İtalya Başbakanı'ndan haddi aşan Erdoğan açıklaması: Bakın Kılıçdaroğlu kimlerle ağız birliğinde!

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin haddi aşan ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB liderlerini Ankara'da kabul ettiği güne değinen İtalya Başbakanı, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın von der Leyen'e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum. Bu uygunsuz bir durum, bu aşağılama için çok üzgünüm." yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu ile ağız birliğinde!

Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaparak şöyle devam etti: "Açık sözlü olarak onların ne olduğunu, diktatör olduklarını söyleyelim. Ancak ülkelerimizin çıkarları için onlarla işbirliği ve koordinasyona devam edelim."