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Siyaset İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye'ye çirkin gönderme
Siyaset

İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye'ye çirkin gönderme

İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını geriye doğru atılmış bir adım olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:55:00 -
İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye'ye çirkin gönderme

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde İtalya'nın Birlik içinde tartışılacak konulardaki pozisyonuna ilişkin parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

Zirvede, AB ve Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğini ve Doğu Akdeniz'deki durumu da ele alacaklarını aktaran Draghi, AB Konseyinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından Aralık 2020'de sunulan raporu temel alacağını söyledi.

AB-Türkiye ilişkilerinde "olumlu gündeme" odaklanılması gerektiği vurgusu yapan ve AB'ye de seslenen Draghi, şunları kaydetti:

"AB'nin bölgesel istikrar bakımından yapıcı bir dinamiği teşvik eden olumlu gündem için somut öneriler üzerinde çalışması gerekiyor. Başka bir deyişle aksi yönde görüşler beslemek kolaydır. Gelecekteki ilişkileri inşa etmek çok daha iyi olur. Bu olumlu tutumun önemli olduğu birçok konu var. Göç, terörle mücadele ve gümrük birliği konuları iş birliği alanlarıdır."

Çirkin "İstanbul Sözleşmesi" çıkışı

Başbakan Draghi, bu kapsamda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve insan haklarına saygı duymanın önemini dile getirdiğini aktararak, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması, geriye doğru atılmış ciddi bir adımı temsil etmektedir. Kadınların şiddetten korunması hatta genel olarak tüm ülkelerde insan haklarının savunulması, temel bir Avrupa değeridir. Bunun da ötesinde AB için bir kimlik değeri olduğunu söyleyebilirim." dedi.

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Yorumlar

Asker 55

Geçti Bolunun pazari, sür eşeği Nide ye
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Hüseyin Mırık

Siz kadını korumayı değil, Eşcinselliğin(ibneliğin) önünü açmak bütün derdiniz bu.
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