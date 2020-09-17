  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya, AB'nin yeni göç anlaşması planını memnuniyetle karşıladı
Aktüel

İtalya, AB'nin yeni göç anlaşması planını memnuniyetle karşıladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "Dublin Anlaşması'nın ötesine geçeceğimizin duyurulmuş olmasından son derece memnunuz"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:00:47 -
İtalya, AB'nin yeni göç anlaşması planını memnuniyetle karşıladı

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği'nde (AB) düzensiz göçmen konularını düzenleyen Dublin Anlaşması’nın yerine AB Komisyonu tarafından yeni bir anlaşmanın önerilecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Başkent Roma yakınlarında Kovid-19’a yönelik tedbirler eşliğinde hafta başında eğitim öğretim yılına başlayan bir okulu ziyaret eden Başbakan Conte, burada yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasına değindi.

Von der Leyen'in üye ülkelere yeni göçmen anlaşmasının önerileceğini belirttiğini anımsatan Conte, "Dublin Anlaşması'nın ötesine geçeceğimizin duyurulmuş olmasından son derece memnunuz. Von der Leyen'in açıklaması bir dönüm noktası. İtalya, bu yönde ilerlemek için çok çalıştı. Mevcut durum özellikle ilk varış ülkesi konumundaki ülkeleri cezalandırıyor." ifadelerini kullandı.

Conte, AB Komisyonunun yeni önerisini gelecek hafta açıklamasını beklediklerini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş
Gündem

Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de Temel Haklar Komisyonu, çalışanlara hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı