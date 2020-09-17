İtalya, AB'nin yeni göç anlaşması planını memnuniyetle karşıladı

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği'nde (AB) düzensiz göçmen konularını düzenleyen Dublin Anlaşması’nın yerine AB Komisyonu tarafından yeni bir anlaşmanın önerilecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Başkent Roma yakınlarında Kovid-19’a yönelik tedbirler eşliğinde hafta başında eğitim öğretim yılına başlayan bir okulu ziyaret eden Başbakan Conte, burada yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasına değindi.



Von der Leyen'in üye ülkelere yeni göçmen anlaşmasının önerileceğini belirttiğini anımsatan Conte, "Dublin Anlaşması'nın ötesine geçeceğimizin duyurulmuş olmasından son derece memnunuz. Von der Leyen'in açıklaması bir dönüm noktası. İtalya, bu yönde ilerlemek için çok çalıştı. Mevcut durum özellikle ilk varış ülkesi konumundaki ülkeleri cezalandırıyor." ifadelerini kullandı.



Conte, AB Komisyonunun yeni önerisini gelecek hafta açıklamasını beklediklerini kaydetti.



