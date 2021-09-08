İt ürür kervan yürür! Yıldız Özdil'den AK Parti kehaneti(!)

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'a konuk olduğu yayında AK Parti'nin ilk seçimde gideceğini söyledi.

Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil, Tele 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına konuk oldu.

Bir süre önce birbirlerine yönelik sert ifadelerde bulunan Dündar ve Özdil, AK Parti hükümetine yüklendiler. Dündar’ın ‘Cenazeme gelme’ dediği Özdil, AK Parti hükümetinin ilk seçimde devrileceğini söyledi.

"İlk seçimde gidecekler"

Özdil, "Herkes kendine biraz çekidüzen versin. AK Parti ilk seçimde gidecek. Gidecek! Bakın sayın Cumhurbaşkanımız kalır onun yeri ayrı bizim kalbimizde ama AK Parti Genel Başkanı gidecek. 31 Mart seçiminde, biz İzmirliler 1994'ten beri direniyoruz. Türkiye bizim dediğimiz noktaya geldi. 31 Mart seçiminde İstanbul gitti, Ankara gitti, Adana gitti, bunları kolay iş mi zannediyorsunuz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan şehir, Mansur Yavaş tarafından geri alındı. Üzerinize ölü toprağı mı serpildi kardeşim. Adamlar bitti yürüyecek mecalleri yok." ifadelerini kullandı.

Üç büyükşehirde vatandaş şikayetçi

Özdil'in bu konuşması salonu dolduranlar tarafından sık sık alkışlarla kesilirken İstanbul, Ankara ve İzmir’de vatandaşın yönetimden şikayetçi olduğu biliniyor.

İzmir’de sık sık yaşanan su kesintisi, Ankara’da alt yapı yetersizliğinden dolayı meydana gelen seller ve İstanbul’da üst üste yapılan zamlar vatandaşı bezdirdi.

Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan videolarda yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu’na oy verdiği için yaşadığı pişmanlığı dile getiren vatandaşlar isyan ediyor. Yakın zamanda da bir vatandaş ‘Elim kırılsaydı da İmamoğlu’na oy vermeseydim’ diyerek CHP’li yönetime eleştirilerde bulunmuştu.