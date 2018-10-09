İşyerlerinde güvenlik 7/24 Vodafone’a emanet

Vodafone, işyerlerinin 7/24 güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Vodafone Güvenli İşyeri ve Vodafone Güvenli İşyeri Pro adıyla sunulan iki avantajlı paketle, Nesnelerin İnterneti teknolojisiyle işyerlerine 7/24 merkezi alarm izleme hizmeti sağlanıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “İşyerlerinin genel yapısına ve ihtiyaçlarına özel olarak, zengin içerik ve uygun fiyatla oluşturduğumuz paketlerimizle, esnafımızın güvenlik ihtiyacına cevap verebiliyoruz” diye konuştu.