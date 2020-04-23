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Aktüel

İşyerini iki kere kundaklayan şüpheli yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir işyerini iki kez kundaklayan şüpheli yakalandı.

2020-04-23 23:47:48 -
İşyerini iki kere kundaklayan şüpheli yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir işyerini iki kez kundaklayan şüpheli yakalandı.



Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir işyerini 28 Mart ve 16 Nisan tarihlerinde benzin dökerek kundaklayan şüpheli hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı. 17 farklı işyerinin güvenlik kamera görüntüleri izlendi. Çalışmalar sonucunda yüzünü ve aracın plakalarını kapatan şüphelinin H.Y. oldu tespit edildi. Polis ekipleri zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

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