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İşyerinde çıkan yangın korkuttu

Malatya’da kent merkezinde bir işyerinin tabelasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:17
İşyerinde çıkan yangın korkuttu

Malatya’da kent merkezinde bir işyerinin tabelasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Saray Mahallesi Turhan Akyol Sokak üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanın tabelasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede büyük paniğin de yaşanmasına neden olan yangın sonrası ihbar edilmesi üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin müdahale ettiği yangında, alevler büyümeden kontrol altına alınırken, işyerinin tabela kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:17
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