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İsviçre’nin yatırım ve ticaret olanakları MTSO’da tanıtıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) kentin dış ticaretini güçlendirme, yeni pazarlar ve olanaklar hakkında üyeleri bilgilendirme yönündeki çalışmaları devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:03
İsviçre’nin yatırım ve ticaret olanakları MTSO’da tanıtıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) kentin dış ticaretini güçlendirme, yeni pazarlar ve olanaklar hakkında üyeleri bilgilendirme yönündeki çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 31 No’lu İşletme Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi koordinasyonu ve TİM Swiss GmbH işbirliğinde İsviçre Ülke Tanıtım Toplantısı düzenlendi.


MTSO Üyeleri, İsviçre’nin yatırım olanakları ve ticari avantajları konusunda bilgilendirildi. Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Taş, oda olarak dış ticareti artırmaya yönelik etkinlikleri önemsediklerine dikkat çekti. Şehrin kalkınması için ihracatın, dış ticaretin gelişmesinin gerekliliğine değinen Taş, “2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmak için de bu tür organizasyonlar önemli. 2018 yılında Türkiye ile İsviçre arası dış ticaret 4 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Bunun 1 milyar 733 milyon doları Türkiye’nin ihracatı, 2 milyar 817 milyon doları ise ithalatı. 2002-2018 döneminde İsviçre’nin Türkiye’deki yatırımlarının toplamı 2 milyar 629 milyon dolara ulaşmış. Aynı dönemde İsviçre’deki Türk yatırımlarının toplamı ise 874 milyon dolar. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Türkiye’de İsviçre sermayesi veya İsviçreli girişimci ile ortak olarak kurulmuş firma sayısı ise 887’dir. Bu firmaların büyük kısmı hizmetler, imalat, tarım ve madencilik alanında faaliyet sürdürmektedir. 2018 yılında 269 bin 649 İsviçreli turist Türkiye’yi ziyaret etmiştir. İsviçre ile ortak yatırımlar, teknoloji transferleri yapılabilir. Ticaret ve yatırımlarımızın gelişmesi adına bu buluşmanın bir ilk adım olmasını temenni ediyorum" dedi.


Türkiye ile İsviçre arası işbirliği ve yatırım danışmanlığı şirketi TİM Swiss GmbH Firma Kurucu ortağı İlknur Timur ise Türkiye ile Binnur Yetik Danışmanlık firması üzerinden iletişim kurduklarını belirtti. ‘Neden İsviçre?’ sorusuna yanıt vererek sözlerine başlayan Timur, "Çünkü İsviçre, Türkiye’nin yatırım için tercih ettiği Avrupa ülkelerini dahi kendisine çeken bir ülke. Avrupa firmalarının İsviçre’yi yatırım yeri olarak tercih etmesini sağlayan faktörler arasında ülkenin lojistik konumu, ar-ge ve inovasyon merkezlerinin kapasitesi ve nitelikli çalışmaları, dünyanın en iyi şehirsel altyapısına sahip ülkelerinden biri olması, Avrupa ülkeleri ile yakın ekonomik ve ticari bağları, gelişmiş ve liberal pazar ekonomisi koşulları, Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen finans merkezlerinin lokomotifi olması, kalifiye ve sürdürülebilir iş gücüne sahip olması ve yüksek yaşam standartları sayılabilir" diye konuştu.


İsviçre’deki yatırım avantajlarına değinen Timur, ilk olarak ülkenin güçlü ekonomisi, düşük işsizlik oranı ve istikrarlı yapısını anlattı. Bu özellikleriyle İsviçre’nin AB ülkelerine oranla başarılı bir performans sergilediğini kaydeden Timur, “Dünyanın en rekabet edebilir ülkeleri listesinde İsviçre, 144 ülke arasında hep ilk sırada yer alıyor. Avrupa’nın satın alma gücü en yüksek pazarı olan bu ülke, girişimciliğe ve yenilikçiliğe prim tanıyan, serbest ticaretin engelsiz ülkesi olarak tanımlanıyor. Türkiye’de girişimcilere katma değeri yüksek mal üretin çağrısı yapılırken İsviçre’de üniversite-sanayi işbirliğine dayalı birçok ar-ge ve inovasyon projesi hayata geçiriliyor. Bunun sonucunda da küresel inovasyon ve dünya rekabetçilik endekslerinde hep birinci oluyorlar. Siz de dünyanın önde gelen ar-ge ve inovasyon merkezinde şirket kurarak ürünlerinizi geliştirip tüm dünyaya pazarlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Ülkenin 25 farklı sektöre yönelik üretim alanı ile Avrupa’nın en geniş faaliyet alanına sahip ülkesi olduğuna dikkat çeken Timur, “Lojistik avantajlarına kadar birçok artısı ile gelişmeyi, ilerlemeyi ve dünyaya açılmayı hedefleyen KOBİ’leri bekliyorlar. Ülkede yüksek donanımlı ve deneyimli işgücü ile dünya çapında tanınmış özel tasarım ürünleri üretiliyor. Sanayi ürünleri üretiminde önde gelen ürün grupları ise özellikle tekstil ürünleri, tekstil makineleri, ölçüm aletleri ve saatler, başta aşılar olmak üzere tıbbi ürünler. İnşaat sektörüne yönelik ürün grupları da büyük talep görüyor" şeklinde konuştu.


İsviçre’de şirket kuran bir kişinin vize ve oturma izni alabildiğini de anlatan Timur, tüm yatırımcıları AB ile uyumlu çalışan bu ülkeye davet etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:03
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