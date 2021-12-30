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Ekonomi İsviçreli Credit Suisse 2022 altın tahminini böyle duyurdu
Ekonomi

İsviçreli Credit Suisse 2022 altın tahminini böyle duyurdu

İsviçre merkezli banka ve finans şirket Credit Suisse 2022 yılı altın tahminini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 10:57:00 -
İsviçreli Credit Suisse 2022 altın tahminini böyle duyurdu

İsviçre'nin ünlü banka ve finans şirketi 2022 yılı için altın tahminini duyurdu.

Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tarıq, Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.

Business Insider'da yer alan habere göre 2022 yılında altında ortalama fiyatın 1850 dolar/ons civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Tarıq, altın fiyatının uzun vadede ise pandemi öncesi seviyelerinde üzerinde kalamayacağını öngördüklerini belirtti.

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