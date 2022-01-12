İsviçre'de koronavirüs vakalarında artış sürdü

İsviçre'de 24 saatte 32 bin 881 ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı.

Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 109 bin 475 test yapıldı.

32 bin 881 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, 36 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgının başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 12 bin 112 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 24 bin 602 vaka tespit edilmiş, 16 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 563 bin 645'e ulaştı.

"Önümüzdeki birkaç hafta zor geçecek"

Öte yandan İsviçre Federal Konseyi başkent Bern'de yaptığı yılın ilk toplantısında, 10 gün olan izolasyon ve karantina şartını 5 güne indirdi. Uygulamaya yarından itibaren geçilecek.

Konsey, Kovid-19 sertifikalarının 1 yıl olan geçerlilik süresinin de 270 güne indirilmesini tavsiye etti.

Konsey ayrıca aralıkta alınan sıkı salgın tedbirlerinin mart sonuna kadar sürdürülmesinden yana görüş bildirdi.

Sağlık Bakanı Alain Berset, yaptığı açıklamada, "Omicron çok bulaşıcı ama daha az tehlikeli. Paniğe kapılmamalıyız, gardımızı da düşürmemeliyiz. Önümüzdeki birkaç hafta zor geçecek." ifadesini kullandı.

Berset halka aşılarını yaptırmaları çağrısını yineledi.