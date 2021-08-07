İsviçre Milli Takımı'nın başına bir Türk getirildi
Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın, İsviçre Erkek Futbol Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
İsviçre Milli Futbol Takımı'nda görev değişikliği yaşandı. Takımın eski teknik direktörü Vladimir Petkovic'in Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'un başına geçmesi üzerine bir süredir yeni teknik direktör arayışları sürüyordu.
İlk etapta Lucien Favre ve Urs Fischer'e giden Federasyon, iki futbol insanından da ayrı zamanlarda ret cevabı aldı.
İki teknik direktörle de anlaşamayan İsviçre Futbol Federasyonu, en son Murat Yakın'da karar kıldı.
Murat Yakın göreve getirildi
İsviçre'de yayın yapan Blick Gazetesi, teknik direktörlük koltuğu için Murat Yakın'la anlaşma sağlandığını gündeme taşıdı.
1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Yakın, İsviçre ve Rusya'da teknik direktörlük yapmıştı.
46 yaşındaki futbol insanı, en son İsviçre 2. Lig takımlarından FC Schaffhausen'i çalıştırıyordu.
Takımın başına geçeceği tarih belirlendi
Haberde ayrıca, Murat Yakın'ın önümüzdeki pazartesi günü (9 Ağustos 2021) İsviçre Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.
Federasyon, Rene Weiler'le Challandes'li son gruptan Murat Yakın'la anlaşılması kararına vardı.
Yakın, teknik direktörlük kariyerinde 2 kez İsviçre şampiyonluğu (Basel - 2013 ile 2014) yaşamıştı.