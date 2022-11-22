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Ekonomi Patronlar merak ediyordu! Asgari ücrette o rakamlar ortaya çıktı
Ekonomi

Patronlar merak ediyordu! Asgari ücrette o rakamlar ortaya çıktı

2023 yılı asgari ücretinin belli olmasına artık sayılı günler kalırken, patronlar farklı senaryolarda gelecek maliyeti merak ediyor. Patronlar için 4 farklı senaryoda yapılacak zam ve patrona toplam maliyet sizin için hesaplandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 10:09:00 - 2022-11-22 17:34:23
Patronlar merak ediyordu! Asgari ücrette o rakamlar ortaya çıktı

Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta yapılacak. Ardından 8 ve 9 Aralık'ta 2. ve 3. toplantılar yapılarak 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına karar verilecek.

Çalışan enflasyona ezdirilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlık edeceği toplantılardan, verilen beyanlara göre çalışanın enflasyona ezdirilmeyecek bir sonuç çıkacak.

Zam masasında işçileri Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işvereni ise TİSK temsil edecek

2022 yılının ikinci yarısında asgari ücretin 5 lir 500,35 lira olduğu düşünüldüğünde asgari ücrete farklı zam oranlarında artışlarının yapılacağı dört farklı senaryo gündeme getiriliyor.

Asgari ücrettin net maaşı işçileri ilgilendirirken işverenler de kendilerinin ödeyeceği brüt ücretin ne olacağını merakla bekliyor.

Dört farklı senaryoda farklı asgari ücrette işveren maliyetleri
Yüzde 24 zam yapıldığında

Asgari ücret 6 bin 800 lira olursa;

İşveren sigorta primi: 1.400 lira

İşverene toplam maliyet: 9 bin 400 lira

İşverenin maliyet artışı: 1.796,58 lira

Yüzde 39 zam yapıldığında

Asgari ücret 7 bin 650 lira olursa;

İşveren sigorta primi: 1.575 lira

İşverene toplam maliyet: 10 bin 575 lira

İşverenin maliyet artışı: 2.971,58 lira

Yüzde 47 zam yapıldığında

Asgari ücret 8 bin 75 lira olursa;

İşveren sigorta primi: 1.662,50 lira

İşverene toplam maliyet: 11 bin 162,50 lira olacak.

İşverenin maliyet artışı: 3.559,08 lira

Yüzde 55 zam yapıldığında

Asgari ücret 8 bin 500 lira olursa;

İşveren sigorta primi: 1.750 lira

işverene toplam maliyet: 11 bin 750 lira

İşverenin maliyet artışı: 4.146,58 lira

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Asgari ücrette 9-10 bin lira bekleyenleri sarsacak haber! Yeni asgari ücreti resmen duyurdu

 

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Yorumlar

yasin

ben metroyla otobüsle giderken patroum BMW volvoya biniyor. siz merak etmeyin işçi ölür ama PATRON lar ölmez.
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