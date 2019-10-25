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İşveren maaşları ne kadar geciktirebilir?

Allah kulunun rızkını kefildir. Ancak insanlarda rızkını temin etmek için bir işte çalışmalıdır. İşveren de bünyesinde çalıştırdığı işçinin hakkını tam ve zamanında vermelidir. Allah Resulü Hz. Muhammad Mustafa (s.a.v) “İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz.” burmakta. Bazı işverenler işçinin hakkı olan maaşlarını zamanında ödeyememekte. Maaşlar kaç gün gecikebilir kanunen. İşveren maaşı ne kadar geç yatırabilir? Sorusu maaşlarını geç alan çalışanlar tarafından sorgulanmakta. Ücretin ne zaman ve ne kadar geç ödeneceği, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerinde belirtilmiştir. ücretin en fazla bir aylık çalışmanın karşılığı olması gerektiği için ücretin ödenme aralığı bir aylık süreyi aşmamalıdır. Peki maaşlar zamanında ödenmiyorsa İşveren maaşları ne kadar geciktirebilir?

25 Ekim 2019 Cuma 16:57
İşveren maaşları ne kadar geciktirebilir?

Allah kulunun rızkını kefildir. Ancak insanlarda rızkını temin etmek için bir işte çalışmalıdır. İşveren de bünyesinde çalıştırdığı işçinin hakkını tam ve zamanında vermelidir. Allah Resulü Hz. Muhammad Mustafa (s.a.v) “İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz.” burmakta. Bazı işverenler işçinin hakkı olan maaşlarını zamanında ödeyememekte. Maaşlar kaç gün gecikebilir kanunen. İşveren maaşı ne kadar geç yatırabilir? sorusu maaşlarını geç alan çalışanlar tarafından sorgulanmakta. Ücretin ne zaman ve ne kadar geç ödeneceği, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerinde belirtilmiştir. ücretin en fazla bir aylık çalışmanın karşılığı olması gerektiği için ücretin ödenme aralığı bir aylık süreyi aşmamalıdır. Peki maaşlar zamanında ödenmiyorsa İşveren maaşları ne kadar geciktirebilir?

Ücretlerin ne zaman ödeneceği 6098 sayılı Borçlar kanununun 406. maddesinde ”Aksine adet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri belirlenebilir. “denmiştir.

Ücreti ödenmeyen işçi iş görmekten kaçınabilir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçinin iş görmekten kaçınabileceği belirtilmektedir.

Ücreti zamanında ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi?

İsteyebilir. 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde gününde ödenmeyen ücretlere mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanacağı belirtilmiştir.

Ücreti zamanında ödenmediği için iş görmekten kaçınan işçinin iş sözleşmesi feshedilir mi?

Ücreti zamanında ödenmediği için iş görmekten kaçınan işçinin bu nedenle, iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği, işçinin yerine yeni işçi alınamayacağı ve yapılan işlerin başkasına yaptırılamayacağı 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:57
  1. İşveren maaşları ne kadar geciktirebilir?
  2. İşveren maaşı ne kadar geç yatırabilir?
  3. maaşlar zamanında ödenmiyorsa İşveren maaşları ne kadar geciktirebilir?
  4. maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı
  5. maaşım geç yatıyor ne yapmalıyım 2019
  6. maaş geç ödenmesi şikayet
  7. maaş ödenmemesi durumunda şikayet
  8. maaşını alamayan işçi nereye başvurmalı 2019
  9. maaşını alamayan işçi ne yapmalı 2019
  10. maaş geç ödenmesi tazminat
  11. maaşını alamayan işçi nereye başvurur

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