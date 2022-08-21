İsveç'ten Türkiye'ye taziye mesajı
İsveç, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen Türkiye'yi yasa boğan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Linde, Twitter'dan paylaştığı mesajında, kazaları üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Gaziantep ve Mardin'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.