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Dünya İsveç'ten kapısında beklediği Türkiye'ye ilişkin açıklama
Dünya

İsveç'ten kapısında beklediği Türkiye'ye ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-13 16:54:00 -
İsveç'ten kapısında beklediği Türkiye'ye ilişkin açıklama

İsveç Başbakanı Kristersson, "NATO'ya üyelik sürecimizin yakında sonuçlanacağına inanıyorum. Türkiye'yle varılan anlaşma konusunda daha fazla yapabilecek bir şey kalmadı." dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin yakında sonuçlanacağına inandığını açıkladı.

Kristersson yaptığı açıklamada, NATO üyeliğine yönelik Türkiye ile varılan anlaşmalara uyduklarını ve bu konuda daha fazla yapabilecek bir şey kalmadığını söyledi.

NATO müttefikleri arasında İsveç’in üyeliğini onaylamayan yalnızca Türkiye ve Macaristan kaldı.

Vilnius'ta Temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üye olması için Türkiye'nin öne sürdüğü taleplere bir yenisini ekleyerek, Ankara'nın üyeliğe yeşil ışık yakması için Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açmasını istemişti.

Erdoğan, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, NATO'ya üyelik onayının mecliste verileceğinin altını çizerken, bir yandan da Türkiye'ye verilen sözlerin gerçekleşme koşulunu vurgulamıştı.
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