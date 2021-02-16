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Dünya İsveç'ten Gara katliamı mesajı: Türk halkıyla dayanışma içindeyiz
Dünya

İsveç'ten Gara katliamı mesajı: Türk halkıyla dayanışma içindeyiz

Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımlayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 18:15:00 -
İsveç'ten Gara katliamı mesajı: Türk halkıyla dayanışma içindeyiz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

"Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" 

Bakan Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Irak'ta terör eyleminde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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