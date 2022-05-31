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Gündem İsveç’ten Erdoğan açıklaması! Türkiye’ye gelecekler mi?
Gündem

İsveç’ten Erdoğan açıklaması! Türkiye’ye gelecekler mi?

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson, Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya için 'Bunlar dürüst değiller, samimi değiller.' sözlerini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 23:43:00 - 2022-05-31 23:43:48
İsveç’ten Erdoğan açıklaması! Türkiye’ye gelecekler mi?

İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller." sözlerini değerlendirdi.

Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Türkiye’ye gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız." cevabını verdi.

 

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