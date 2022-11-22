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Dünya İsveç'ten dikkat çeken açıklama! 'Türkiye'nin buna hakkı var'
Dünya

İsveç'ten dikkat çeken açıklama! 'Türkiye'nin buna hakkı var'

"Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında açıklamada bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı vardır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 01:07:00 - 2022-11-22 01:29:52
İsveç'ten dikkat çeken açıklama! 'Türkiye'nin buna hakkı var'

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

 

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