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İsveç'ten Afgan mültecinin sınır dışı edilmesini engelleyen aktiviste ceza!

Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini uçaktan canlı yayınladığı direniş ile engellemek isteyen aktivist İsveçli Elin Ersson hava trafiği kurallarını ihlâlden ceza aldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:10
İsveç'ten Afgan mültecinin sınır dışı edilmesini engelleyen aktiviste ceza!

DW'nin haberine göre, İsveçli Elin Ersson 23 Temmuz'da Göteborg-İstanbul seferini yapan uçakta bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için koltuğuna oturmayı reddetmiş ve uçağın kalkmasına engel olmuştu. Protestosu başarıyla sonuçlanan Elin Ersson, yaşananları Facebook hesabından canlı yayınlamıştı.

Ancak Göteborg Mahkemesi 21 yaşındaki Ersson'u havacılık kurallarını ihlâl etmekten 3 bin kron, yaklaşık 324 dolar, para cezasına çarptırdı.

Savcılık makamı Ersson'a iki hafta hapis cezası verilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme para cezasını yeterli buldu.

Uçağı durdurarak sığınmacının sınır dışı edilmesini engelleyen İsveçli Elin Ersson hapis cezasına çarptırılabilir
Sosyal bilimler öğrencisi olan Ersson aynı zamanda İsveç'in sığınmacıların iadesine ilişkin hukuki düzenlemelerini değiştirmeye çalışan bir sivil toplum grubunun da üyesi. Ersson'un avukatı cezayı temyiz edeceklerini söyledi.
Genç aktivistin videosunu sadece kendi facebook hesabı üzerinden 100 bini aşkın kişi izlemiş, video Twitter, instagram ve youtube gibi diğer sosyal medya mecralarında da milyonlarca kez paylaşılmıştı.

Elin'in sınır dışı edilmesini engellediği 52 yaşındaki Afganlı ise daha sonra sınır dışı edilmişti.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:10
  1. İstanbul
  2. Elin Ersson
  3. Afgan sığınmacı
  4. Facebook
  5. İsveç
  6. Göteburg Mahkemesi
  7. Göteborg

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