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Dünya İsveç’teki Müslümanlar sevinçli! Namaz yasağı kaldırıldı
Dünya

İsveç’teki Müslümanlar sevinçli! Namaz yasağı kaldırıldı

İsveç’te mesai saatleri içerisinde uygulanan namaz yasağı kaldırıldı...

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:01:00 -
İsveç’teki Müslümanlar sevinçli! Namaz yasağı kaldırıldı

Göçmen karşıtı İsveçli Demokratların idaresindeki Bromölla Belediye Meclisi’nin aldığı karar, İsveç anayasasına ve AB’nin tanıdığı dini özgürlüklere aykırı bulundu. İsveç’in Malmö kentindeki idare mahkemesi çalışanların mesai saatlerinde namazlarını kılabileceğine hükmederek geçen yıl verilen yasağı tersine çevirdi. Söz konusu yasak tüm dinleri kapsayacak şekilde sunulmuş olsa da uygulamada daha çok, günde 5 vakit namaz kılan Müslümanların ibadet imkanlarını sınırlamıştı.
Remix sitesinde yer alan habere göre söz konusu karar, İsveçli işverenlerin çalışma alanlarında Müslümanların seccadelerini sererek ibadetlerini yapmasına izin vermesi gerektiğini ortaya koydu.

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