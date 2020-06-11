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Aktüel

İsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldı

İsveç’te televizyon kanalı TV4’te sunuculuk yapan Jenny Strömstedt, Olof Palme suikasti ile ilgili röportaj sırasında canlı yayında bayıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:54:46 -
İsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldı

İsveç’te televizyon kanalı TV4’te sunuculuk yapan Jenny Strömstedt, Olof Palme suikasti ile ilgili röportaj sırasında canlı yayında bayıldı.


İsveç televizyon kanalı TV4’te sunucu olan Jenny Strömstedt canlı yayında bayıldı. TV4 yayınına ara vererek hızlıca reklama girdi. 47 yaşındaki Jenny Strömstedt, o esnada Palme suikasti ile ilgili bir röportaj yapıyordu. Strömstedt’e yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Jenny Strömstedt, “Neden bayıldığım hakkında hiçbir fikrim yok. İyi uyku ve düzene rağmen bazen tansiyon düşüklüğü yaşanabiliyor. Her şey yolunda bir tehlike yok” açıklamasında bulundu.

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