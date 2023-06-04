İsveç'te PKK provokasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sloganlar attılar
İsveç’te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, ülkede 1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni terör yasasını protesto edip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'In NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul ettiği gün İsveç’te terör örgütü PKK tarafından provokasyon yapıldı.
Başkent Stockholm’de sokağa inen yaklaşık bin kişilik terör örgütü destekçisi grup, İsveç’te 1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni terör yasasını protesto etti. Hükümeti istifaya çağıran terör destekçileri, yasanın iptalini istedi.
Öte yandan ülke polisininin eşliğinde saatlerce süren provokasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan atan terör destekçileri, ellerinde "NATO'ya Hayır" yazılı pankart ve terör örgütüne ait paçavraları taşıdı. İsveç parlamentosunun önüne kadar yürüyen terör destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yere sererek üzerinden geçme hadsizliğinde bulundu.
İsveç'te protesto edilen terör yasası!
Yeni terör yasası kapsamında terör örgütü faaliyetlerinde bulunanlara 4-8 yıl arasında hapis cezası verilebilecek. Ayrıca terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişilerin gözaltına alınması ve yargılaması konusunda yetkiler de genişletildi. Yasaya göre İsveç’te terör örgütü lideri olarak tanımlanan şahıslar, 20-25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
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Yasa tasarısı, İsveç Parlamentosunda 3 Mayıs’ta yapılan oylamada 34'e karşı 268 oyla kabul edilmiş, 47 milletvekili ise oylamaya katılmamıştı.