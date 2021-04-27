  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsveç'te Müslüman mezarlığına saldırı
Dünya

İsveç'te Müslüman mezarlığına saldırı

İsveç'in Malmö kentindeki Rosengard semtinde Müslümanlara ait bir mezarlık saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 09:35:00 -
İsveç'te Müslüman mezarlığına saldırı

Saldırıda 10 mezar taşının tahrip edildiği, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel yaptığı açıklamada, son yıllarda İsveç'te Müslümanlara karşı nefret eylemlerinin arttığını söyledi.

Malmö'de Müslüman mezarlığına saldırının üzüntü verici olduğunun kaydeden Yüksel, "Müslümanlara karşı nefret suçu işlenmeden bir gün dahi geçmiyor. Müslümanlar Avrupa'nın ve İsveç'in en mağdur grubu olmasına rağmen hükümet ve siyasi partilerin elle tutulur önlem aldığını gözlemleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehitin baba evine acı haber ulaştı
Gündem

Şehitin baba evine acı haber ulaştı

PKK'lıteröristlerle çıkan çatışmada Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın (22) Osmaniye'deki baba evini şeh..
Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, Türkiye genelinde 3 haf..
Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız
Gündem

Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türk devletlerinin birleşmemesi için Ermenistan desteklenmeli" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay