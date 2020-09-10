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Dünya İsveç'te Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı
Dünya

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyeleri İsveç'te düzenledikleri izinsiz eylemde Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:03:00 - 2020-09-10 12:13:50

İsveç'in başkenti Stockhom'de Türklerin ve Müslümanların yoğun yaşadığı yerde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı gerçekleşti. 12 Eylül'de Kuran-ı Kerim yakmak için polisten izin isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyeleri, izin çıkmayınca bu provokasyonu gizlice gerçekleştirdi.

Kuran-ı Kerim'i ateşe verdi

Sosyal medyada yayınlanan videoda sabahın erken saatlerinde Rinkeby mahallesi merkezine gelen bir kişi Kuran-ı Kerim'e benzin dökerek ateşe veriyor. Alçak provokasyonu gerçekleştiren kişiler daha sonra kimseye görünmeden bölgeden uzaklaşıyor.

Geçen ayda Malmö'de yakmışlardı

Öte yandan geçtiğimiz ayda Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin bir saldırı düzenleyerek ateşe vermişti.

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Yorumlar

saddi maddi

AKİT ŞUNU ÖĞREN. bUNA KURAN DENMEZ. o MUSHAFTIR. kİMSENİN KURNI YAKMAYA GÜCÜ YETMEZ ZİRA ALLAH TARAFINAN KORUNMAKTADIR. YAKTIÜI SADECE KAĞITTIR.
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ESPANYOL

BUNLAR KAFAYI İİYİCE YEMİŞ HEPSİ PROVOCARCILAR DİNLERNEN ŞAKA OLMAZ AYILAR
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