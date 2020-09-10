İsveç'te Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyeleri İsveç'te düzenledikleri izinsiz eylemde Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı düzenledi.
İsveç'in başkenti Stockhom'de Türklerin ve Müslümanların yoğun yaşadığı yerde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı gerçekleşti. 12 Eylül'de Kuran-ı Kerim yakmak için polisten izin isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyeleri, izin çıkmayınca bu provokasyonu gizlice gerçekleştirdi.
Kuran-ı Kerim'i ateşe verdi
Sosyal medyada yayınlanan videoda sabahın erken saatlerinde Rinkeby mahallesi merkezine gelen bir kişi Kuran-ı Kerim'e benzin dökerek ateşe veriyor. Alçak provokasyonu gerçekleştiren kişiler daha sonra kimseye görünmeden bölgeden uzaklaşıyor.
Geçen ayda Malmö'de yakmışlardı
Öte yandan geçtiğimiz ayda Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin bir saldırı düzenleyerek ateşe vermişti.