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Gündem İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı
Gündem

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardin’deki bir grup genç kiliselerde gül dağıttı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 07:08:00 -
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılma girişimine Dinlerin ve dillerin şehri Mardin’de çok anlamlı bir tepki geldi. Bir grup genç hoş görü kenti Mardin’deki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı.

Gül dağıtan gençlerden İbrahim Halil Yetim, “Dün İsveç’te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. Bugün kiliseleri ziyaret edip Müslümanlık algısına yakışır bir şekilde tepkimizi dile getireceğiz. Kendilerine gül dağıtacağız. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir.” dedi.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Günümüz kilise ve havraları Allahın yalanlandığı inkar edildiği iftira atıldığı çirkin küfrün gerçekleştirildiği ve ortak koşma işinin yapıldığı mekanlardır. Bizler orjinal incile orjinal tevrata ve orjinal zebura ve bugünki son kitap olan kitaba ve seçtiği elçilere ayırt etmeksizin inandık. Fakat Allah nezdinde geçerli tek şeriatında dininde islam olduğunu o şeriatların islamın gönderilmesi ile tedaülden kalktığını biliyoruz. Allaha rahmete cennet çıkan tek yolun bu ahir zamanda Hz Muhammed SAV önderi olup in çıkardığı yol olduğunu ancak o elçinin yolundan giderek kurtuluşa erileceğinide biliyoruz. Allah oğul edinmemiştir Hz İsa as Allahın bir kelimesi ve mucizesidir Onu babasız Annesinin karnında yaradan o tek olan ilah Allahtır. Hz İsa as bir beşerdir. Haham ve papazların günahları affetme yetkisi yoktur. Allahın açık hükümleri varken onları rab edinmek şirk olmaktadır Esasen Allaha muhalefet eden hiçbir beşerin hükmü ilkeleri ondan ve hükümlerinden üstün değiştirilemez ve kayıtsız boyun eğilecek ilan edilemez Laik demokrasilerdeki anayasalar otak koşmaya sebebp büyük işlerdir Çünkü Allah bu kitapları yasa olarak uygulanması için adaletin düzenin ahlaki yapının temini için göndermiştir. Din tüm hayatı kapsar evlilik devlet yönetimi adaletin yasama yürütme yargının tamamı vergi miras dost düşman edinme savaşma barışma müttefik olma yeme içme kılık kıyafet din işidir. Allahın bu son kitabına indirdiğine göre hükmetmeyenler kendilerine korunması için namus kılınmış bunun üstünde kutsal olan Allahın ayetlerini büyük bir şeref tanımazlıkla aldatıcı dünya faydalanması uğruna satmaktadırlar Bunlar kafirlerin takendileridir. buyurulmaktadır. Hristiyanlarda yahudilerde bugün şirk koşmaktadırlar Hz İsa as da Allah şirk koşana cenneti haram kılmıştır buyurmuştur. Namazı terkettiler dinlerini tahrif ettiler paramparça kıldılar hayatlarından çıkardılar. Laiklikte Allahın bölünemez ilan ettiği dinin temel yapıları olan devletin ordunun eğitim adalet sisteminin dinsizleştirilmesi dinden arındırılması böylece paramparça kılınması Allahın hükümlerinin ve emrettiği düzenin temelden kaldırılması yok edilmesi Allaha ve elçisine açılmış bir savaş onun yolunun uygulanamaz ve kötü gösterilmesi hatta tehlike ilan edilmesidir. Ateizm temelli yani dinde küfür ve şirk olan bu parti ideolojisi empoze edilmekte ve insanlar Allahın mürtedlik hükmü dahilinde bu yasalara boyun eğmekte bu büyük işe ortak edilmekte nesil bozulmakta islamın şartlarını tbile taşımayan kötü bir nesil ebedi cehennem ateşine sürüklenmekte bu adam öldürmekten beter ortam fitnenin kendidir kesinkez bulaşılması yasak olan yok edilmesi emredilen bir zulümdür

recep ivedik

helal olsun size...
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