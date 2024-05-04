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Dünya İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığı bitmiyor
Dünya

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığı bitmiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:47:00 -
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığı bitmiyor

İsveç haber ajansı TT’nin haberine göre polis dün Malmö’de Kur’an-ı Kerim yakılması için izin verdi. Aynı rezaletin yarın da tekrarlanması için ikinci bir başvurunun daha olduğu ifade edildi...

Ülkenin Malmö kentinde çuma günü öğleden sonra açık alanda polis gözetiminde Kur’an yakıldığı belirtildi. Polis yetkilileri bir kadın ve bir erkek tarafından yapılan alçak saldırıda onları etten duvar örerek korumaya aldı.

Önümüzdeki günlerde Malmö’de daha fazla Kur’an yakma olayı yaşanabilir. Çünkü polise göre iki kişi yarın da Rosengård’da Kur’an yakmak için başvuruda bulundu. Ancak bu konuda henüz bir izin verilmediği belirtildi.

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