İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığı bitmiyor

Ülkenin Malmö kentinde çuma günü öğleden sonra açık alanda polis gözetiminde Kur’an yakıldığı belirtildi. Polis yetkilileri bir kadın ve bir erkek tarafından yapılan alçak saldırıda onları etten duvar örerek korumaya aldı.

Önümüzdeki günlerde Malmö’de daha fazla Kur’an yakma olayı yaşanabilir. Çünkü polise göre iki kişi yarın da Rosengård’da Kur’an yakmak için başvuruda bulundu. Ancak bu konuda henüz bir izin verilmediği belirtildi.