İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi! Ömer Çelik çağrı yaptı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız." diyerek çağrıda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, nefret siyaseti ve faşizmin tüm insanlığı tehdit ettiğini, Kur'an-ı Kerim’e saldıranların başka dinlerin kutsallarına da düşman olduğunu belirtti.
Çelik, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar"
Nefrete nefretle karşılık verilmeyeceğini, nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır. Nefret siyaseti ve faşizm, tüm insanlığı tehdit ediyor. Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz."
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