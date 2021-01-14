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Dünya İsveç'te korona bilançosu açıklandı
Dünya

İsveç'te korona bilançosu açıklandı

İsveç'te koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 351 artarak, 10 bin 185'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:45:00 -
İsveç'te korona bilançosu açıklandı

Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 6 bin 580 artışla 518 bin 783'e yükseldi. Salgının başından bu yana ülkede ilk defa bir günde 351 kişi hayatını kaybetti.

İsveç'te muhalefetteki Hristiyan Demokratların lideri Ebba Busch, ülkede Kovid-19 salgını başladığında tercih edilen "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısızlıkla neticelendiğini belirterek, Başbakan Stefan Löfven'i istifaya çağırdı.

Meclis konuşmasında hükümete yüklenen Busch, "Salgın devam ederken Löfven ve diğer yetkililerin salgının geniş kitlelere yayılmasının yararlarını tartıştıklarına bizzat şahit oldum. Başarısız oldular, hükümeti bedel ödemeye ve istifaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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