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Dünya İsveç'te kaptansız feribot yapıldı
Dünya

İsveç'te kaptansız feribot yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 07:21:00 - 2023-06-10 07:21:38
İsveç'te kaptansız feribot yapıldı

Dünyanın ilk hem elektrikli hem sürücüsüz feribotu seferlerine başladı. İsveç'in başkenti Stockholm’de kullanılan feribot, 1.5 milyon euroya mal oldu.

İsveç'in başkenti Stockholm’de sürücüsüz, yapay zekayla kontrol edilen elektrikli feribot yapıldı. Feribot seferlere başladı.

Elektrikli oluşu, fosil yakıt kullanımını azaltacağı için kirliliği durdurmayı, insansız oluşu ise denizdeki diğer araçlara karşı hata payını, kaza ihtimalini azaltmayı hedefliyor.

Temelde otonomluk sayesinde daha büyük feribotlara göre daha az insanla daha fazla yolculuğa çıkabilme şansı oluşacak. Bunun sonucunda da daha hızlı gidip gelebilme şansı elde edebilecek. Her saatte bir kalkmak yerine 4 dakikada bir feribot kalkabilecek.

Feribot, üreticilerine göre paha biçilemez ancak maliyeti 1.5 milyon euro.

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