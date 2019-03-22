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İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası Avrupa'da birçok camide, insanlar 'Cuma namazı' nöbeti tuttu. İsveç'te bulunan Stockholm Camisi çevresinde toplanan bir grup eylemci, bir insan zinciri oluşturarak namazın güvenli bir şekilde kılınmasını sağladı.

22 Mart 2019 Cuma 17:24
İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu

İsveç'in başkenti Stockholm'de halk Müslümanların huzur içinde cuma namazını kılması için Stockholm Camisi etrafında insan zinciri oluşturdu. Eylemciler, cuma namazının bitimine kadar zinciri bozmadı. Cami yönetimi de eylemcilere kahve, su ve hurma ikramında bulundu ve teşekkür etti.

İsveç'te, Yeni Zelanda'da geçen hafta iki camide 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepkiler sürüyor.

El ele tutuşup korudular

Stockholm'lüler, Müslümanların namazlarını güvenli şekilde eda etmeleri için Stockholm Camisi etrafında el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu.

Namaz bitene kadar zinciri bozmadılar

Ship to Gazze Derneği üyesi ve aktivist Dror Feiler de eylemcilere destek vererek, "İnsanların duyarlı olması beni memnun etti. İslam nefretinin önüne geçmek isteyen sağduyulu insanların inisiyatif alması oldukça sevindirici.'' diye konuştu.

Eylemciler, cuma namazının bitimine kadar zinciri bozmadı. Cami yönetimi de eylemcilere kahve, su ve hurma ikramında bulundu ve teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:24
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